ЦСКА намерен забрать главного тренера у «Локомотива»

Российский тренер Михаил Галактионов, который в настоящее время тренирует московский «Локомотив», может стать наставником столичного ЦСКА. Об этом сообщает Telegram-канал «Нежурналист Иванов».

Как указано в публикации, Галактионов уже презентовал представителям ЦСКА свою концепцию развития команды. Причиной для контакта специалиста с армейским клубом стал тот факт, что Галактионов засомневался в своем будущем с «Локомотивом».

Галактионов возглавил «железнодорожников» осенью 2022 года.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов. Ближайший матч под его руководством ЦСКА проведет 6 мая — в финале Пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Начало игры — 20:00 по московскому времени.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее бывший наставник «Спартака» заявил, что ЦСКА не зря убрал тренера.