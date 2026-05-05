Ветеран ЦСКА поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Бывший голкипер ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков остался недоволен матчем армейцев с «Зенитом» (1:3) и назвал последовавшую за этим отставку главного тренера Фабио Челестини верной. Об этом он сказал в комментарии «Газете.Ru».

«В первом круге дали «Зениту» бой, а тут... Я думаю, принято правильное решение в том плане, что команду надо встряхнуть, взбодрить. Игроки-то достойные. И, конечно, новый тренер будет корректировать игру, но все футболисты квалифицированные. Не знаю, что происходило в команде, но она должна встряхнуться.

Со «Спартаком» ЦСКА мобилизуется, соберет все силы и будет играть на полную», — уверен специалист.

Челестини занял пост наставника красно-синих в июне 2025 года. Двухлетнее соглашение с клубом было подписано до 30 июня 2027 года, при этом оно предусматривало возможность продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 45 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице. В последней игре армейцы уступили дома «Зениту» со счетом 1:3. 6 мая команда встретится со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

