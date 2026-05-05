Бывший президент «Спартака» назвал фаворита в матче с ЦСКА

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал красно-белых фаворитами финального мата Пути регионов Кубка России против столичного ЦСКА, передает «Чемпионат».

«Спартак» даёт очень хорошую скорость и за счет этого движения вполне может обыграть ЦСКА. Армейцы в последнее время выглядят настолько беззубо. Не вижу, за счет чего ЦСКА может стопроцентно выиграть. Преимущество у «Спартака», — сказал Червиченко.

Встреча состоится 6 мая. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на увольнение тренера ЦСКА.