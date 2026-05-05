Трусова развеяла главный миф о себе

Российская фигуристка Александра Трусова в своих соцсетях развеяла главный миф о себе, заявив, что она не бесстрашная.

Трусова заявила, что она не является бесстрашной, но она не боится упасть на голову, когда крутится.

«А то, что совсем ничего не боюсь, — неправда», — отметила Трусова.

В рамках выступления на шоу Этери Тутберидзе в Москве Трусова исполнила четверной лутц. После этого она заявила о намерении подготовить прыжок в пять оборотов.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Трусова вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

Ранее Трусова пыталась исполнить пятерной прыжок.