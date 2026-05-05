В «Спартаке» отреагировали на увольнение тренера ЦСКА

Тренер «Спартака» Карседо об уходе Челестини из ЦСКА: в футболе такое бывает
Predrag Milosavljevic/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо отреагировал на увольнение тренера ЦСКА Фабио Челестини, заявив, что в футболе такое бывает, передает «Матч ТВ».

«Конечно, в футболе такое бывает, тренеров увольняют. К сожалению, это часть нашей профессии. Я знаю, что Челестини — хороший профессионал, хорошо работает. Что касается изменений, то, наверное, какие‑то будут», — сказал Карседо.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ армейцы набрали 45 очков и занимают шестое место. 6 мая команду ждет финал Пути регионов Кубка России против «Спартака».

Ранее Игорь Акинфеев обратился к уволенному из ЦСКА Челестини.

 
