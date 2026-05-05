Трусову назвали уникальным человеком

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигуристка Александра Трусова пыталась прыгнуть пятерной прыжок, назвав спортсменку уникальным человеком, передает РИА Новости.

«Я даже не думаю об этом. Она уникальный человек, рада, что она вернулась и будет кататься, а мы все будем за неё болеть. Даже если она будет делать три с половиной или четверной, этого будет достаточно», — сказала Тарасова.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Спортсменка вернулась на соревновательный лед в 2026 году после рождения сына. Трусова родила 6 августа 2025 года, мальчика назвали Михаилом.

