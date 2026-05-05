Решающий матч полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» могут перенести

Матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» могут перенести в Екатеринбург
Седьмую игру полуфинальной серии Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» могут перенести из Ярославля в Екатеринбург, передает Mash на спорте.

Матч также могут сыграть в Ярославле, но перенести на другую дату. Пока прорабатываются оба варианта. Матч запланирован на 6 мая.

В шестом матче серии «Авангард» уступил ярославцам со счетом 2:3 (ОТ). На десятой минутой матча счет открыл Василий Пономарев. Максим Лажуа удвоил преимущество омичей в самом начале третьего периода. В самом конце матча одну шайбу отыграл Максим Шалунов, а за 11 секунд до конца основного времени победу «Локомотиву» принес Рушан Рафиков.

Первым финалистом Кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс», который обыграл магнитогорский «Металлург» (4:1). Финальная серия пройдет до четырех побед.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее американский хоккеист заявил, что хочет видеть сборную России на международных стартах.

 
