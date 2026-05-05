«Большое разочарование»: ветеран ЦСКА — о работе Челестини

Результаты ЦСКА в весенней части сезона под руководством Фабио Челестини стали разочарованием. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший вратарь армейцев и сборной СССР Валерий Новиков.

«Конечно, все ожидали гораздо большего во втором круге. Лично я думал, что армейцы будут бороться за самое высокое место. Потом надеялись на хотя бы призовое, но вообще ничего не получилось. И, конечно, большое разочарование из-за того, как ЦСКА играл во втором круге.

Обсуждать решение руководства я не могу. Раз оно принято, им виднее. Но что касается оставшихся матчей, особенно со «Спартаком» — думаю, будет бой. Все-таки это кубковая игра, легкой прогулки у «Спартака» не будет. Матч должен получиться очень интересный, интрига будет сохраняться до конца. А какой будет результат, увидим по окончании матча. ЦСКА уже деваться некуда», — заметил специалист.

4 мая ЦСКА официально объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера. Временным исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини занял пост наставника красно-синих в июне 2025 года. Двухлетнее соглашение с клубом было подписано до 30 июня 2027 года, при этом оно предусматривало возможность продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 45 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице. В последней игре армейцы уступили дома «Зениту» со счетом 1:3. 6 мая команда встретится со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

Ранее Мостовой заявил о готовности тренировать ЦСКА.