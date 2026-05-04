Акинфеев обратился к уволенному из ЦСКА Челестини

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале выступил с обращением к оставившему пост тренера команды Фабио Челестини.

«Хочу поблагодарить Фабио и весь тренерский штаб за работу. Спасибо, что приняли команду в непростой момент, спасибо за Суперкубок, спасибо за яркие матчи! И удачи в дальнейшем», — написал Акинфеев.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ армейцы набрали 45 очков и занимают шестое место. 6 мая команду ждет финал Пути регионов Кубка России против «Спартака».

