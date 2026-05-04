Комментатор «Матч ТВ» высмеял игрока «Спартака», попавшегося на допинге

Комментатор Нагучев: если Заболотный так играл под допингом, то я даже не знаю

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высмеял в своем Telegram-канале футболиста московского «Спартака» Антона Заболотного, попавшегося на допинге.

«Ну если Антон Заболотный так играл под допингом, то я даже не знаю», — написал Нагучев.

Заболотному может грозить от предупреждения до отстранения на несколько лет. Решение по санкциям против игрока, предположительно, огласят после завершения его контракта с клубом.

Российское антидопинговое агентство удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, таким образом, Заболотный сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона.

Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне на его счету 16 сыгранных матчей, в которых он не сумел забить ни одного гола и отдал только одну результативную передачу.

Ранее стало известно, как Заболотный принял запрещенное вещество.