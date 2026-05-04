Бывший тренер «Спартака»: я не сумасшедший, чтобы рекомендовать команде Кокорина

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что Александр Кокорин не нужен команде, передает «Советский спорт».

«Посоветовал бы я «Спартаку» подписать его этим летом? Я не сумасшедший, чтобы рекомендовать такое. Кокорин — возрастной игрок. А чемпионат Кипра значительно уступает в классе РПЛ», — сказал Рианчо.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис», и в мае 2025 года он подписал новый контракт.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин может вернуться в чемпионат России.