«Являются сильнейшими»: в России назвали США лидером мирового фигурного катания

Призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух заявил, что американские фигуристы стали лидерами мирового катания в момент отстранения российских спортсменов от международной арены. Его слова передает Sport24.

«США сейчас действительно лидеры в мировом фигурном катании. Они на протяжении долгих лет были сильны, на данный момент они являются сильнейшими. Это очень нечистая история, потому что их первенство остается с оговоркой «в отсутствие россиян», — сказал Авербух.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Для отбора на Олимпиаду Петросян и Гуменник выступили на квалификационном отборе в Пекине, где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее стало известно, когда совет ISU обсудит допуск российских фигуристов.

 
