Стало известно, как Заболотный принял запрещенное вещество

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный употребил запрещенное вещество случайно при приеме лекарства. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как сообщает Карпов, футболист принимает импортный препарат для сосудов. Во время зимних сборов в Турции Заболотный принял запрещенное вещество, случайно купив подделку препарата, визуально неотличимую от оригинала. Когда об этом стало известно, Заболотный уведомил об этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и добился снятия временного отстранения с 30 апреля

Заболотному может грозить от предупреждения до отстранения на несколько лет. Решение по санкциям против игрока, предположительно, огласят после завершения его контракта с клубом.

Российское антидопинговое агентство удовлетворила ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, таким образом, Заболотный сможет помочь команде в оставшихся матчах сезона.

Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне на его счету 16 сыгранных матчей, в которых он не сумел забить ни одного гола и отдал только одну результативную передачу.

Ранее «Спартак» выступил с заявлением о допинговом деле Заболотного.