Овечкин не вошел в тройку претендентов на приз за высокое спортивное мастерство и верность хоккею

Овечкин не вошел в тройку претендентов на приз «Билл Мастертон Трофи»

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин не вошел в тройку претендентов на приз «Билл Мастертон Трофи», передает Sport24.

Эта награда вручается хоккеисту, который в ходе регулярного чемпионата проявил высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Овечкин был номинирован на награду от «Вашингтона», но не попал в шорт-лист.

В финальный список вошли защитник «Баффало» Расмус Далин, форвард «Колорадо» Габриэль Ландескуг и нападающий «Виннипега» Джонатан Тэйвз.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин поужинал в резиденции посла России в США.