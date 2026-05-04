Мама Гуменника: его будущей жене будет трудновато

Мама российского фигуриста Петра Гуменника Елена рассказала, что ее сын является аскетичным человеком, передает «Фонтанка».

«Он не привязан к деньгам и не жадный. Ему, по большому счету, мало нужно. У него сейчас квартира-студия — там буквально минимум вещей Кстати говоря, его будущей жене, наверное, будет трудновато в этом плане», — сказала Елена.

Аделия Петросян и Гуменник стали единственными российскими фигуристами, допущенными на Игры. Для отбора на Олимпиаду спортсмены выступили на квалификационном турнире в Пекине где оба завоевали золотые медали. На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

На Олимпийских играх, которые прошли в Милане и Кортина‑д'Ампеццо, выступили 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную награду в копилку сборной принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте.

Ранее Гуменник и Петросян пропустили встречу с главой Олимпийского комитета России.