И. о. главного тренера ЦСКА: нам важно объединиться

И. о. главного тренера ЦСКА Игдисамов: нам важно объединиться

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов заявил, что команде важно объединиться перед матчем Пути регионов Кубка России со столичным «Спартаком», передает пресс-служба клуба.

«Сейчас нам стоит только работать, объединиться, потому что впереди нас ждёт дерби. Это самый главный матч для всех нас в этом году. Для всех армейцев это самый главный матч. Это возможность опять показать, кто мы есть», — сказал Игдисамов.

4 мая московский ЦСКА официально объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера. Временным исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини занял пост наставника ЦСКА в июне 2025 года. Двухлетнее соглашение с клубом было подписано до 30 июня 2027 года, при этом соглашение предусматривало возможность продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 45 очков и располагается на шестом месте. В последней игре армейцы уступили дома «Зениту» со счетом 1:3. 6 мая команда встретится со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

