Мостовой отказался поздравлять Слуцкого с 55-летием

Мостовой не поздравил Слуцкого с юбилеем: называйте мне футбольных людей

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой не стал поздравлять тренера китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого с днем рождения, передает Sport24.

«Ничего бы не пожелал Слуцкому на 55-летие. Нас ничего не связывает, и слава Богу. Вообще никаких слов нет. Называйте мне пожалуйста футбольных людей», — сказал Мостовой.

22 ноября 2025 года «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд занял второе место в чемпионате Китая. В заключительном туре подопечные российского специалиста одолели «Тяньцзинь» со счетом 3:1. В параллельном матче «Шанхай Порту» обыграл «Далянь Инбо» и набрал 66 очков. В активе команды Слуцкого 64 балла.

Также Слуцкий вместе с командой выиграл национальный Суперкубок и впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов АФК.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

