«Скоты»: Дзюба о свисте фанатов «Зенита» в свой адрес

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что его разозлил свист фанатов петербургского «Зенита» в свой адрес в день, когда в интернете появилось интимное видео с футболистом. Об этом он рассказал в шоу FONTour.

«Я услышал, как «Вираж» начал скандировать против меня. В голове промелькнуло: «Как же так, скоты, мы же вроде боремся за чемпионство, тогда не забью». И не забиваю. Потом иду и думаю: «А при чем тут игроки? Вот баран», — сказал Дзюба.

Интимное видео с Дзюбой появилось в интернете осенью 2020 года. В этот день «Зенит», за который тогда выступал футболист, играл с «Краснодаром». Дзюба в том матче не забил пенальти.

Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

