Губерниев хочет сняться в фильме про Тарасову

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что хотел бы сняться в фильме про тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову, передает Sport24.

«Тарасова заслужила, чтобы про нее сняли художественный фильм. Думаю, недалек тот день, когда это сделают. Но для того чтобы фильм про Тарасову имел самый громкий успех, там должен сыграть я. Естественно, самого себя», — сказал Губерниев.

15 апреля стало известно, что Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что тренер была госпитализирована из-за сильной простуды. Состояние специалиста стабилизировали, 16 числа появилась информация, что ее состояние улучшилось. 20 апреля Тарасову выписали.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала о своем здоровье.