Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Губерниев хочет сняться в фильме про Тарасову

Журналист Губерниев хочет сняться в фильме про Тарасову
Владимир Астапкович/РИА Новости

Журналист Дмитрий Губерниев заявил, что хотел бы сняться в фильме про тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову, передает Sport24.

«Тарасова заслужила, чтобы про нее сняли художественный фильм. Думаю, недалек тот день, когда это сделают. Но для того чтобы фильм про Тарасову имел самый громкий успех, там должен сыграть я. Естественно, самого себя», — сказал Губерниев.

15 апреля стало известно, что Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что тренер была госпитализирована из-за сильной простуды. Состояние специалиста стабилизировали, 16 числа появилась информация, что ее состояние улучшилось. 20 апреля Тарасову выписали.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала о своем здоровье.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!