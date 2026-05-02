Татьяна Тарасова рассказала о своем здоровье

Татьяна Тарасова: есть ощущение, что болезнь уходит
Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что чувствует себя нормально, передает Sport24.

«В последнее время самочувствие нормальное. Сейчас вот сижу на свежем воздухе, хотя до этого из дома не выходила. Есть ощущение, что болезнь уходит», — сказала Тарасова.

15 апреля стало известно, что Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что тренер была госпитализирована из-за сильной простуды. Состояние специалиста стабилизировали, 16 числа появилась информация, что ее состояние улучшилось. 20 апреля Тарасову выписали.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

Ранее появились подробности о состоянии Тарасовой после выписки из больницы.

 
Как получить справки от психиатра и нарколога не по прописке? Быстро, без очередей и по закону
