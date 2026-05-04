В IBU заявили, что организация не контактирует с СБР

Глава IBU заявил, что организация не поддерживает контакт с СБР

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что на данный момент организация не поддерживает никаких отношений с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА Новости.

«Нет, на текущий момент IBU не имеет контактов с СБР и не общается с ними», — сказал Далин.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

В конце марте 2026 года Далин заявил о нежелании возвращать российских спортсменов на соревнования под эгидой организации. Это заявление он сделал во время визита на чемпионат Украины по биатлону.

Ранее в IBU заявили, что не собираются менять позицию по российским биатлонистам.