В Госдуме призвали наказать Канаду за отказ в выдаче виз российским юниорам

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев обратился во Всемирную федерацию керлинга (WCF) с требованием применить санкции к Канаде, которая отказала российским юниорам в выдачи виз для участия в первенстве мира среди смешанных пар. Его слова приводит РИА Новости.

«Турнир начинается уже завтра. Сейчас, даже при допуске с национальной символикой, возникают сложности — некоторые страны создают дополнительные препятствия. Я уже направил письмо в международную федерацию. Считаю, что страна-организатор обязана обеспечивать не только проведение соревнований, но и все условия для участия спортсменов, включая визовую поддержку и безопасность», — сказал Свищев.

Соревнования пройдут с 5 по 10 мая. Российские керлингисты не смогут выступить на этом турнире из-за отсутствия виз.

В январе 2026 года WCF допустила юниорские сборные России до международных турниров с национальной символикой.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

