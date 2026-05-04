«Не нашли ответа»: в ЦСКА прокомментировали отставку Челестини

Бабаев: мы с Челестини так и не нашли ответа на вопрос, что пошло не так

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о причинах отставки тренера Фабио Челестини, передает пресс-служба клуба.

«Мы убеждены, что, назначив среди кандидатов Челестини, на тот момент мы сделали правильный выбор. Не совру, если скажу, что, перечисляя возможные причины сегодняшнего положения, в том числе самые неожиданные и неочевидные версии, мы в конечном счете, и здесь я соглашусь с Фабио, так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так», — сказал Бабаев.

4 мая московский ЦСКА официально объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера. Временным исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини занял пост наставника ЦСКА в июне 2025 года. Двухлетнее соглашение с клубом было подписано до 30 июня 2027 года, при этом соглашение предусматривало возможность продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 45 очков и располагается на шестом месте. В последней игре армейцы уступили дома «Зениту» со счетом 1:3. 6 мая команда встретится со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

