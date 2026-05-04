Челестини выступил с заявлением после отставки из ЦСКА

Челестини: продолжаю думать, что ЦСКА все равно мог достичь нашей цели
Фабио Челестини, отправленный в отставку с поста наставника ЦСКА, заявил, что именно он виноват в том, что его тренерскому штабу не удалось окончательно убедить футболистов в их способности показывать результат высокого уровня. Его слова передает пресс-служба клуба.

«Я продолжаю думать, что мы все равно могли достичь нашей цели. Но если это не оказалось возможным, то это наша ответственность. В такие тяжелые моменты тот, кто должен уходить, — это тренер. Я хотел бы поблагодарить вас за работу. Как я всегда отмечал, вы работаете фантастически и считаю, что вы дали все, что могли, но не всегда все получается», — сказал Челестини.

4 мая московский ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с должности главного тренера. Временным исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини был назначен главным тренером армейцев в июне 2025 года. Срок двухлетнего контракта истекает 30 июня 2027 года, при этом соглашение предусматривает возможность продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА набрал 45 очков и располагается на шестом месте. В последней игре армейцы уступили дома «Зениту» (1:3). 6 мая команде предстоит встреча со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

Ранее Акинфеев обратился к уволенному из ЦСКА Челестини.

 
