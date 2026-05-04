Гандболистки и тренер клуба «Ростов-Дон» попали в базу «Миротворца»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон»/VK

Девять российских гандболисток и главный тренер женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Ирина Дибирова внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

В списке оказались Юлия Грацкевич, Милана Таженова, Екатерина Левша, Алена Амельченко, Екатерина Зеленкова, Полина Кузнецова, Юлия Бабенко, Ярослава Фролова и тренер Ирина Дибирова. Спортсменам вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поводом для публикации стало совместное фото спортсменок с военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале. Встреча была организована в рамках проекта социокультурной реабилитации участников СВО.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В России доступ к порталу «Миротворец» заблокирован по решению суда с 2016 года.

Ранее лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева попали в базу «Миротворца».

 
