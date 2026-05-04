Стало известно, сколько ЦСКА заплатил Челестини за расторжение контракта

Московский ЦСКА выплатил Фабио Челестини 500 тысяч евро отступных за досрочное расторжение контракта. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Переговоры между клубом и тренером прошли накануне и завершились мирным соглашением. Обе стороны признали, что совместная работа не приносит результатов. Челестини не стал требовать большей компенсации, так как видел турнирное положение команды.

В клубе отметили, что разговоры с игроками, перебор составов и другие меры не помогли исправить ситуацию. Поэтому ради спасения оставшихся матчей, включая дерби со «Спартаком», было решено разорвать контракт на взаимовыгодных условиях.

Вместе со швейцарским специалистом клуб покидают пять членов его штаба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини возглавил московский ЦСКА в июне 2025 года. Он подписал с клубом двухлетний контракт, который рассчитан до 30 июня 2027 года и включает опцию продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ ЦСКА с 45 очками занимают шестое место. В последнем матче армейцы уступили дома «Зениту» со счетом 1:3. 6 мая команда сыграет со «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал справедливым увольнение Челестини.