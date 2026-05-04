Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на девятое место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

На прошедшей неделе первая ракетка России достиг четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Это позволило ему переместиться с десятой позиции на девятую.

Россиянин Андрей Рублев, выбывший на турнире в Мадриде во втором круге, опустился с 12-го на 14-е место. Карен Хачанов, проигравший в третьем раунде, поднялся с 16-й на 15-ю строчку.

Первое место в рейтинге сохранил итальянец Янник Синнер, выигравший «Мастерс» в Мадриде. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, третьим — немец Александр Зверев.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

