«Тампа» с Кучеровым вылетела из плей-офф НХЛ

«Тампа» с Кучеровым и Василевским уступила «Монреалю» и вылетела из плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Монреаль Канадиенс» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась в Тампе и завершилась со счетом 1:2.

В составе «Тампы» единственную шайбу забросил Доминик Джеймс на 34-й минуте. У гостей отличились Ник Сузуки и Алекс Ньюхук. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров нанес три броска в створ, но очков не набрал. Голкипер Андрей Василевский отразил 7 бросков из 9.

Итоговый счет серии стал 4-3 в пользу «Монреаля». Команда вышла во второй раунд, где сыграет с «Баффало Сейбрз». «Тампа» вылетела на стадии первого раунда четвертый сезон подряд.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

