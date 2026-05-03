Первая ракетка мира Синнер выиграл престижный турнир в Мадриде

Итальянец Синнер обыграл немца Зверева в финале турнира «Мастерс» в Мадриде

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер выиграл турнир серии «Мастерс» в Мадриде, Испания.

В финальном матче он одолел представителя Германии Александра Зверева. Встреча, которая длилась меньше часа на три минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:2.

Счет личных встреч Синнера и Зверева стал 10-4 в пользу первой ракетки мира. Для итальянца трофей «Мастерса» в Мадриде стал пятым в сезоне.

Синнер — победитель четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024, 2025, Открытый чемпионат США — 2024; Уимблдон-2025); победитель двух Итоговых турниров ATP (2024, 2025); победитель теперь 29 турниров ATP (из них 28 в одиночном разряде).

Зверев — финалист трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2020, Открытый чемпионат Франции — 2024, Открытый чемпионат Австралии — 2025); двукратный победитель Итогового турнира ATP (2018 и 2021) в одиночном разряде.

Ранее Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли финал турнира в Мадриде.