Фанаты певицы Шакиры на концерте унизили бывшего футболиста Пике

Популярная певица Шакира провела бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.

На выступление по оценкам СМИ пришло около двух миллионов человек. Во время концерта Шакира намекнула на негативное отношение к своему бывшему партнеру — экс-футболисту «Барселоны» Жерару Пике.

«Вы знали, что в Бразилии 20 миллионов матерей-одиночек? Им приходится много работать, чтобы поддерживать семьи. И я одна из таких!» — произнесла Шакира.

Вскоре посетители концерта начали скандировать нецензурную кричалку в адрес Пике.

Шакира и Жерар Пике начали встречаться в 2010-м. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен. Через полгода Шакира выпустила песню, в которой «прошлась» по своему бывшему мужу и его новой девушке. Певица записала трек о «мести» на испанском языке, в котором есть отсылки к новым отношениям спортсмена. Сейчас знаменитость живет со своими сыновьями в Майами.

В феврале 2023 года Шакира анонсировала новый альбом Las Mujeres Ya No Lloran.

Пике — воспитанник «Барселоны». Свою карьеру на взрослом уровне он начал в «Манчестер Юнайтед», выступал в аренде в клубе «Реал Сарагоса», а в 2008 году пополнил состав каталонцев, в составе которых играл до завершения карьеры в 2022 году.

