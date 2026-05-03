«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» в матче АПЛ

Jason Cairnduff/Reuters

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась с результатом 3:2. В составе маникуанцев голами отметились Матеус Кунья, который открыл счет на 6-й минуте игры, Беньямин Шешко и Кобби Майну, оформивший победный гол на 77-й минуте. За ливерпульский клуб в этом матче отличились Доминик Собослаи и Коди Гакпо.

Главным арбитром встречи был назначен Даррен Ингланд.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» расположился на третьей строчке, набрав 63 очка. «Ливерпуль» идет на четвертой позиции, имея в активе 58 баллов. Лидирует в чемпионате Англии «Арсенал» (76 баллов), на втором месте «Манчестер Сити» — у горожан 70 очков и два матча в запасе.

В следующем туре национального первенства манчестерский клуб 9 мая в выездном матче сразится с «Сандерлендом». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:00 по московскому времени. Ливерпульская команда в то же день на своем стадионе примет лондонский «Челси», начало матча — 14:30 мск.

