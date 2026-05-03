«Уфа» не явилась на матч ФНЛ со «СКА-Хабаровском»

Футбольный клуб «Уфа» не явился на матч 28-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска» из-за закрытия воздушного пространства и введение режима беспилотной опасности в Республике Башкортостан. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Игра должна была начаться в 10:00 по московскому времени. Клуб уведомил Футбольную национальную лигу (ФНЛ) о ситуации.

В связи с тем, что уфимский клуб предупредил ФНЛ о форс-мажоре, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) зафиксирует неявку гостей. Вопрос о техническом поражении или переносе встречи будет решен после рассмотрения обстоятельств инцидента.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

