Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Уфа» не явилась на матч ФНЛ со «СКА-Хабаровском»

«Уфа» не явилась на матч Первой лиги из-за угрозы атаки БПЛА
РИА Новости

Футбольный клуб «Уфа» не явился на матч 28-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска» из-за закрытия воздушного пространства и введение режима беспилотной опасности в Республике Башкортостан. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Игра должна была начаться в 10:00 по московскому времени. Клуб уведомил Футбольную национальную лигу (ФНЛ) о ситуации.

В связи с тем, что уфимский клуб предупредил ФНЛ о форс-мажоре, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) зафиксирует неявку гостей. Вопрос о техническом поражении или переносе встречи будет решен после рассмотрения обстоятельств инцидента.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее губернатор Самарской области ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Акроне».

 
Теперь вы знаете
5 мегауспешных фанфиков. Зачем люди читают фанатские выдумки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!