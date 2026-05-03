В Госдуме российских синхронисток отнесли к числу мировых лидеров

Джорджио Пероттино/РИА Новости

Зампредседателя комитета Госдумы Амир Хамитов высоко оценил выступление российских синхронисток на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию в китайском Сиане, передает РИА Новости.

«Наши спортсменки вновь доказали, что Россия остается одним из мировых лидеров в синхронном плавании. Это повод для гордости и мощный стимул для развития массового спорта, особенно среди молодежи. Когда звучит гимн России на международной арене, это всегда объединяет и вдохновляет», — сказал Хамитов.

3 мая российские спортсмены завоевали две бронзовые медали в заключительный день третьего этапа Кубка мира. Екатерина Штатнова заняла третье место в сольной произвольной программе с результатом 279,5714 балла. Победу одержала немка Клара Блайер (282,8000). В произвольной программе микст-дуэтов Владимир Першин и Арина Тумкина (196,2750 балла) финишировали третьими.

Российские синхронисты впервые с 2022 года выступают на турнирах под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с национальным флагом и гимном. Этап Кубка мира в Сиане стал первым международным стартом для российских спортсменок в нынешнем сезоне. Все ограничения для представителей России и Белоруссии были сняты 13 апреля.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что в European Aquatics боятся российских спортсменов.

 
