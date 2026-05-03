«Нырял и буду нырять»: Соболев о победе над ЦСКА

Футболист «Зенита» Соболев отреагировал на гол в матче с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своем Telegram-канале высказался о победе команды над ЦСКА в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нырял. Ныряю. И буду нырять!» — написал Соболев.

Матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» завершился со счетом 3:1. В самом начале счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» вышел на первое место, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков. В следующем туре 10 мая «сине‑бело‑голубые» на своем поле встретятся с «Сочи».

Ранее Фабио Челестини заявил, что ЦСКА стал сильнее после ухода Игоря Дивеева в «Зенит».