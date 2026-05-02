Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

В ЦСКА рассказали о предстоящей игре со «Спартаком»

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что игру со «Спартаком» выиграет более заряженный
Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что предстоящий кубковый матч против «Спартака» будет очень эмоциональным. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Футбол прекрасен тем, что после неудачи у тебя всегда есть шанс на исправление. В среду у нас будет еще один шанс. Мой посыл будет такой же, как и всегда — я обращусь к футболистам и спрошу, кто готов работать, кто верит в успех, кто готов бороться до конца, тот и будет играть. Это кубковый матч, полуфинал или финал, как его здесь называют — его нельзя сыграть со «Спартаком» вничью. Такие матчи не решаются тактикой. Кто будет более заряжен, тот и выиграет», — заявил Челестини.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

Ранее Фабио Челестини заявил, что не планирует подавать в отставку.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!