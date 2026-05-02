В ЦСКА рассказали о предстоящей игре со «Спартаком»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» заявил, что предстоящий кубковый матч против «Спартака» будет очень эмоциональным. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Футбол прекрасен тем, что после неудачи у тебя всегда есть шанс на исправление. В среду у нас будет еще один шанс. Мой посыл будет такой же, как и всегда — я обращусь к футболистам и спрошу, кто готов работать, кто верит в успех, кто готов бороться до конца, тот и будет играть. Это кубковый матч, полуфинал или финал, как его здесь называют — его нельзя сыграть со «Спартаком» вничью. Такие матчи не решаются тактикой. Кто будет более заряжен, тот и выиграет», — заявил Челестини.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В самом начале матча счет открыл футболист ЦСКА Иван Обляков ударом с пенальти. Игорь Дивеев сравнял счет на 30-й минуте. Александр Соболев в начале второго тайма вывел «Зенит» вперед. Луис Энрике на 60-й минуте установил окончательный счет матча.

«Зенит» вышел на первое место в РПЛ, набрав 62 очка. «Краснодар» отстает от петербургского клуба на два балла, имея матч в запасе. ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.

Ранее Фабио Челестини заявил, что не планирует подавать в отставку.