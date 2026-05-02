«Ростов» одолел одного из аутсайдеров РПЛ

«Ростов» обыграл махачкалинское «Динамо» в 28-м туре РПЛ
«Ростов» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась с результатом 1:2. Счет в матче был открыт на 28-й минуте, «Ростов» повел благодаря автоголу Ян Джапо. «Динамо» сравняло уже во втором тайме, когда на 60-й минуте Гамид Агаларов реализовал пенальти. На 76-й минуте Роналдо вывел ростовскую команду вперед.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Василий Казарцев.

В турнирной таблице РПЛ махачкалинское «Динамо» идет в зоне стыковых матчей на 14-й строчке, имея в активе 24 балла. «Ростов» расположился на десятом месте, набрав 30 очков.

В следующем туре национального первенства махачкалинский клуб 10 мая на выезде сразится с грозненским «Ахматом», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:15 по московскому времени. Ростовская команда на следующий день в выездном матче сыграет с тольяттинским «Акроном», начало игры — 13:00 мск.

Ранее появилась информация, что игрокам «Крыльев Советов» выплатят увеличенные премиальные за победу над «Спартаком».

 
