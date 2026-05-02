Появились подробности о состоянии потерявшего сознание в матче игрока «Крыльев Советов»

Игрок «Крыльев Советов» Ахметов останется в больнице до начала следующей недели

Футболист самарских «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов, получивший сотрясение мозга в игре с московским «Спартаком», проведет в больнице еще несколько дней. Об этом сообщила пресс-служба клуба в комментарии РИА Новости.

«Пару дней Ильзат точно пробудет в больнице . Еще сутки не прошли, нужно посмотреть динамику. Как выпишут, тогда поймем ориентировочные сроки (возвращения на поле)», — сообщили в клубе.

Ахметов столкнулся головой с игроком москвичей Кристофером Ву. Ву смог продолжить встречу, ему забинтовали голову. Ахметов на несколько секунд потерял сознание, медицинская бригада оказала ему помощь на поле, после чего игрока унесли с поля на носилках.

«Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов». Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2. На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте, имея в активе 29 баллов.

Ранее Ахметов вышел на связь с болельщиками.