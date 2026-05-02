«Тупой футболист бьет по ногам»: ветеран «Спартака» раскритиковал оборону команды

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике оборону красно-белых после матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я увидел вот сейчас в этом моменте, что человек бежит к угловому флажку, а какой‑то, вот честно сказать, тупой спартаковский футболист берет и бьет его по ногам, понимаешь в чем дело? Вообще смотрю на оборону «Спартака» и думаю, они что, сами не видят, что творится пожар просто в каждой игре?» — заявил он.

«Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов». Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2. На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» идет на четвертом месте, набрав 48 очков. «Крылья Советов» идут на десятом месте, имея в активе 29 баллов.

Ранее в «Спартаке» возмутились судейством после поражения от «Крыльев Советов».