Бывший футболист сборной России не верит, что ЦСКА может выиграть медали

Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что ЦСКА не сможет побороться за бронзовые медали в Российской премьер-лиге из-за сильного отставания и сложного календаря на финише.

«ЦСКА будет сложно на финише. Понятно, у армейцев еще игра с «Зенитом» будет. У ЦСКА пять очков до третьего места – сложновато, мне кажется, при том, что еще такой график. Но все по игре. Те же «Зенит» и «Краснодар» заслуженно борются за чемпионство именно вдвоем», — отметил Деменко.

После 27 туров ЦСКА набрал 45 очков и на пять баллов отстает от идущим вторым столичного «Локомотива», который уже провел свою встречу 28-го тура. Армейцы набрали также на три очка меньше «Спартака», имея по отношению к нему игру в запасе, и уступают на один балл калининградской «Балтике», которой еще предстоит провести свою встречу на этих выходных. В 27-м туре команда Фабио Челестини встретится с «Зенитом», затем сыграет с «Пари НН», а в последнем матче сойдется с «Локомотивом».

Ранее в «Спартаке» возмутились судейством после поражения от «Крыльев Советов».

 
