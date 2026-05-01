Футболист «Локомотива» после матча с «Динамо» раскритиковал судейство

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо» раскритиковал судейство, передает «Чемпионат».

«Мне показалось, что второй тайм мог быть интереснее для зрителей, если бы арбитр не разбивал игру на какие-то моменты. Любое касание или падание игроков «Динамо» — он сразу свистел. Мне это непонятно», — сказал Батраков.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 24-й минуте игрок «Динамо» Николас Маричаль открыл счет. Артем Карпукас на 54-й минуте встречи отличился за «Локомотив».

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает третье место, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.

