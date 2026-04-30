Бивол готов провести третий бой с Бетербиевым в России

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе российский боксер Дмитрий Бивол в интервью YouTube-каналу RCC: MMA & Boxing сообщил о готовности провести в России третий поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Проявить желание и иметь возможность провести — это, конечно, две большие разницы. Возможно, у Умара Назаровича есть такая возможность. И если она есть, то, конечно же, мы готовы к таким переговорам, к этому бою», — заявил Бивол.

В ночь на 23 февраля 2025 года Дмитрий Бивол одержал победу над Артутом Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Этот бой стал вторым между спортсменами, в первом сильнейшим оказался Бетербиев.

Позже Бивол был лишен пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за проведения операции на спине, которую чемпион перенес в августе 2025 года.

На профессиональном ринге у Дмитрия Бивола 24 победы при одном поражении.

В следующем бою российский боксер проведет защиту титулов по версиям WBA, WBO и IBF против немца Михаэля Айферта 30 мая.

Ранее Бивол назвал причину, по которой трилогия с Бетербиевым может не состояться.

 
