Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Троечка с плюсом»: почетный президент РФС об игре Сафонова в матче с «Баварией»

Stephane Mahe/Reuters

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков восхитился первым матчем полуфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией», а также оценил игру российского вратаря французского клуба Матвея Сафонова. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Один из лучших в истории матчей, который мне удалось увидеть. И голов много, и потрясающее мастерство футболистов, и дух чисто спортивный. Практически не было нарушения правил, грубой игры не было вообще никакой. Матвей Сафонов сыграл на троечку с плюсом», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась с результатом 5:4 в пользу «ПСЖ». В составе парижан отличились Хвича Кварацхелия, оформивший дубль, Жоуа Невеш и Усман Дембеле, который забил дважды. За немецкую команду голами отметились Гарри Кейн, забивший с 11-метрового удара, Майкл Олисе, Деотшанкюль Юпамекано и Луис Диас.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Сандро Шерер из Швейцарии.

Ответный матч состоится 6 мая в Германии, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Ринат Дасаев раскритиковал Сафонова из-за матча с «Баварией».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!