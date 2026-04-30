«Такое не свистят в еврокубках»: в «Атлетико» возмутились пенальти в матче с «Арсеналом»

Директор «Атлетико» Матеу Алемани остался недоволен назначением пенальти в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Его слова приводит AS.

«Пенальти, который он [арбитр] пересмотрел, был абсолютно очевидным, а затем было по одному моменту в обе стороны. Пенальти Ганцко в еврокубках никогда не свистят — это просто столкновение. Так, «пенальтишка». В конечном итоге нам просто немного не хватило удачи», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл лондонский клуб благодаря голу Виктора Дьёкереша, который забил с пенальти на 44-й минуте. Этот 11-метровый назначили после фола Давида Ганцко. «Атлетико» сумел сравнять на 56-й минуте, когда Хулиан Альварес реализовал 11-метровый удар на 56-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Данни Маккели из Нидерландов.

Ответная игра состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне 5 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 22:00 по московскому времени.

