В РФС высказались о возможном отъезде лидера «Локомотива» в «ПСЖ»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов признался, что хотел бы, чтобы лучшие российские футболисты выступали в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит Sport24.

«Когда мы имеем дело со свободным рынком, а клубы и сборная участвуют в международных соревнованиях, переход футболиста в европейский чемпионат обогащает национальную команду и делает ее сильнее. Но для целей РПЛ нам интереснее, чтобы лучшие наши футболисты играли в России», — заявил он.

Об интересе французского «ПСЖ» к Батракову стало известно в начале апреля.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в 34 матчах в составе московского клуба во всех турнирах, забил 11 мячей и оформил 11 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

За французский «ПСЖ» с лета 2024 года также играет российский вратарь Матвей Сафонов. Французская команда заплатила «Краснодару» €20 млн за футболиста.

Ранее Батракову посоветовали не уезжать в АПЛ.