Ребенка не хотели пускать на матч «Локомотива» из-за плаката с желто-синим мячом

В Новосибирске ребенка не пускали на матч из-за желто-синего мяча на плакате

Семье из Новосибирска не позволяли попасть на матч местного волейбольного клуба «Локомотив» с плакатом, на котором был изображен желто-синий мяч.

Плакат был нарисован вручную ребенком, и для того, чтобы попасть на матч отцу семейства пришлось вручную закрасить мяч, который вызвал недовольство стюардов, черным маркером. Только после этого семье позволили пройти на трибуны.

«Локомотив» в Telegram-канале выступил с официальным заявлением, в котором извинился перед болельщиками за данный инцидент и пообещал принять меры к сотрудникам ЧОП, действие которых были обусловлены «абсолютно буквальным толкованием предписанных мер».

«От лица ВК «Локомотив-Новосибирск» мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией. Мы с большим трепетом и вниманием относимся к творчеству наших болельщиков и поддерживаем ваши яркие плакаты и инициативы. Каждый из вас — важная часть команды и наш седьмой игрок на площадке», — указано в заявлении.

Клуб пообещал отдельно связаться с семьей, пострадавшей от этой ситуации. Примечательно, что современные волейбольные мячи чаще всего имеют яркую, контрастную расцветку: сочетание желтого, синего и белого цветов.

Матч закончился победой «Локомотива» над «Зенитом», что позволило «железнодорожникам» сравнять счет в серии — 2-2 — Суперлиги за бронзу.

