«Вижу много плохого, для меня это не футбол»: Роналду о чемпионате Саудовской Аравии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступил с критикой организации чемпионата Саудовской Аравии и некоторых футболистов, которые оставляют негативные комментарии о лиге. Его слова приводит Record.

«Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. <...> Мы должны подавать пример не только здесь, но и в Европе, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира. Я думаю, нам следует прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с саудовской лигой, потому что для меня это уже не футбол», — заявил он.

29 апреля «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахли» в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Встреча, которая состоялась на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Роналду, который отличился на 76-й минуте с передачи Жоау Феликса. Для португальца гол в этом матче стал 970-м в карьере.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

