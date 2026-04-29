Роналду забил 970-й мяч в карьере

«Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Ахли» в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл португальский нападающий Криштиану Роналду, который отличился на 76-й минуте с передачи Жоау Феликса. Второй гол оформил Кингсли Коман на 90-й минуте матча, его ассистентом выступил Айман Яхья.

«Аль-Наср» продолжает оставаться на первом месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 78 очков после 30 матчей. «Аль-Ахли» идет на третьей позиции с 66-ю баллами. Между ними расположился «Аль-Хиляль» — 70 очков.

Для Роналду гол в этом матче стал 970-м в карьере.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

