«Нельзя говорить, что он провалил матч»: Булыкин — об игре Сафонова с «Баварией»

Panoramic/Global Look Press

Российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова нельзя упрекать в том, что он провалил матч с «Баварией». Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Хоть он и пропустил четыре, но еще три мяча вытащил точно — вот что я запомнил. Конечно, если кому-то скажешь, что вратарь пропустил четыре, они скажут: «ну, все ясно с таким вратарем». А я скажу, что он еще и потащил. В принципе, игра неплохая. Все равно все зависит от второго матча. Разница один мяч — это практически ни о чем для таких команд. Поэтому все самое главное будет во второй игре.

А Сафонов несколько моментов потащил, поэтому нельзя говорить, что он провалил матч. А вот Нойер ничего сделать не мог», — заявил Булыкин.

Минувшим вечером «ПСЖ» и «Бавария» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов забили на двоих девять мячей. Парижане одержали победу со счетом 5:4, российский вратарь команды Матвей Сафонов совершил три сейва. Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене.

В другом полуфинале ЛЧ встречаются «Атлетико» и «Арсенал», он сыграют первый матч сегодня. «Газета» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Булыкин рассказал, какого футбола ждет в ответном матче «Баварии» с «ПСЖ».

 
