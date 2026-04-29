Непряева рассказала, не надоело ли ей вспоминать об инциденте в марафоне на ОИ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Непряева: к инциденту в марафоне на Олимпиаде отношусь с юмором
Санто Стефано/РИА Новости

Лыжница Дарья Непряева высказалась о впечатлениях об Олимпийских играх и о планах на новый цикл. Она рассказала об этом в интервью «Газете.Ru»

«После Олимпиады прошло уже достаточно времени, все уже устаканилось и улеглось. Наступает новое четырехлетие, новый олимпийский цикл. Поэтому мы уже начинаем готовиться к новой Олимпиаде, которая пройдет через четыре года во Франции. От прошедших Игр впечатления остались яркие, потому что это моя первая Олимпиада. Я была на детской, но это несопоставимо», — подчеркнула спортсменка.

Также она ответила на вопрос, не вызывает ли у нее раздражения тот факт, что ей до сих пор припоминают инцидент во время марафона на Олимпийских играх.

«Да, это стало для меня уроком, но сейчас я отношусь к этой ситуации с юмором», — сказала Дарья.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Лучшим результатом Дарьи на Играх стало 11-е место в марафоне, однако позже она была дисквалифицирована, так как во время смены лыж по ошибке взяла чужую пару. Самой высокой ее позицией на Кубке мира стало четвертое место в гонке с раздельным стартом в Лахти.

Ранее Непряева рассказала, довольна ли четвертым местом в гонке на Кубке мира.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!