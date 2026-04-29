Непряева рассказала, не надоело ли ей вспоминать об инциденте в марафоне на ОИ

Лыжница Дарья Непряева высказалась о впечатлениях об Олимпийских играх и о планах на новый цикл. Она рассказала об этом в интервью «Газете.Ru»

«После Олимпиады прошло уже достаточно времени, все уже устаканилось и улеглось. Наступает новое четырехлетие, новый олимпийский цикл. Поэтому мы уже начинаем готовиться к новой Олимпиаде, которая пройдет через четыре года во Франции. От прошедших Игр впечатления остались яркие, потому что это моя первая Олимпиада. Я была на детской, но это несопоставимо», — подчеркнула спортсменка.

Также она ответила на вопрос, не вызывает ли у нее раздражения тот факт, что ей до сих пор припоминают инцидент во время марафона на Олимпийских играх.

«Да, это стало для меня уроком, но сейчас я отношусь к этой ситуации с юмором», — сказала Дарья.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Лучшим результатом Дарьи на Играх стало 11-е место в марафоне, однако позже она была дисквалифицирована, так как во время смены лыж по ошибке взяла чужую пару. Самой высокой ее позицией на Кубке мира стало четвертое место в гонке с раздельным стартом в Лахти.

