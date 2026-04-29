«Далеко не всем удавалось»: Непряева — о выступлении на Кубке мира

Российская лыжница Дарья Непряева довольна тем, что в прошедшем сезоне сумела занять четвертое место в гонке с раздельным стартом в финском Лахти. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru».

«Для меня этот опыт очень ценен, потому что далеко не всем российским лыжницам удавалось занимать даже четвертые-пятые места на Кубке мира. Это для меня очень хороший результат, я им довольна», — подчеркнула спортсменка.

Также она высказалась о борьбе на Олимпийских играх.

«Тяжелее всего было конкурировать с теми, кто оказался выше меня в итоговом протоколе», — констатировала Дарья.

Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Лучшим результатом Дарьи на Играх стало 11-е место в марафоне, однако позже она была дисквалифицирована, так как во время смены лыж по ошибке взяла чужую пару. Самой высокой ее позицией на Кубке мира стало четвертое место в гонке с раздельным стартом в Лахти.

Ранее Непряева выразила мнение о нейтральном статусе для российских спортсменов.